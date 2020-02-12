BAE hükümdarlarının Yemen'de savaş suçu işlemekten tutuklanması talebiyle ABD, Britanya ve Türkiye'ye başvuru

AK Parti'ye yakın isimlerin kadrosunda bulunduğu hukuk firması Stoke White, BAE yöneticilerinin tutuklanması talebiyle ABD, Britanya ve Türkiye'de yaptığı suç duyurusunu, BM'nin Cenevre Sözleşmesi'nin evrensel yargılama ilkesine dayandırdı. Bu ilke her nerede işlenmiş olursa olsun savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

Yemen'de Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun başlattığı saldırılar, ambargo ve ablukanın hedefi olmaya devam ediyor. BAE'nin kilit üyelerinden olduğu koalisyona, ABD ve Britanya da askeri, lojistik, istihbarat desteği veriyor.

Reuters'e göre Britanyalı hukuk firması, suç duyurusunu Türkiye'de mülteci olarak bulunan bazı Yemenliler adına yaptı.

BAE ile paralı askerlerinin 2015-19 arası Yemen'de sivillere yönelik işkence, suikast ve savaş suçlarından sorumlu olduğunu söyleyen avukatlar, zanlı olarak BAE'nin üst düzey siyasi ve askeri kişiliklerinin isimlerini verdi.

MÜSİAD'ın Britanya kolunun eski başkanı, halihazırda Stoke White'ın uluslararası hukuk bölümü başkanı olan Hakan Camuz, Reuters'e, zanlıların BAE ve ABD'de ikamet ettiğini, Britanya ya da Türkiye'de oturmadığını, ancak düzenli olarak Britanya'ya seyahat ettiğini anlattı.

Camuz, polisten zanlıların sözkonusu ülkelere girişlerini takibe alınmasını talep ettiklerini belirtti.

Londra'da basın toplantısı düzenleyerek suç duyurusunu açıklayan avukatlardan Gülden Sönmez de AA'ya Türkiye'de mülteci olarak bulunan bazı Yemenlileri temsil ettiklerini aktardı.

Sönmez, müvekkillerine ve diğer Yemenlilere yönelik suçları işleyenlerin arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Zayed ve diğer BAE sorumluları ve askerlerinin bulunduğunu vurguladı.

Suçlananlar arasında Veliaht Zayed'in başdanışmanlarından olup Türkiye'nin 'terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde' yer alan Muhammed Dahlan'ın da olduğuna dikkati çeken Sönmez, Spear Operasyon şirketi CEO'su Abraham Golan'ın kendilerine bağlı Yemen'deki paralı askerlerin birçok kişiyi öldürdüğünü açıkladığını ve bu şirketin de Muhammed Dahlan tarafından görevlendirildiğine dair deliller bulunduğunu anlattı.

Sönmez, bu kişilerin Türkiye'ye girmeleri durumunda hemen yakalanıp tutuklanmalarını veya suçluların iadesi anlaşmaları kapsamında iadelerin istenmesinin talep ettiklerini belirtti.

Evrensel yargı yetkisinin kullanılmasının Türk Adalet Bakanlığı'nın onayına tabi olduğuna dikkat çeken Sönmez, "Özellikle bu isimlerin BM raporlarıyla da bu suçları işlediği sabit olduğu için Adalet Bakanlığı'nın bu onayı vermesini bekliyoruz. Halihazırda da bu kişiler, Muhammed Dahlan, birçok yerde suç işlemeye devam eden isimler" diyerek ekledi:

"Adı geçen bazı kişiler, suçlarını ikrar ediyor. Artık bu suçların soruşturulması için tek yapılması gereken bir dava açmak ve bir dava açmak ve süreci yürütmek."

AA'nın haberine göre, şikayetçilerden gazeteci Abdullah Suliman Abdullah Daubalah, 2015'te el İslah partisinin Aden'deki binasına yönelik bombalı saldırıdan kıl payı kurtulduğunu, saldırıyı gerçekleştirenlerin talimatı Muhammed Dahlan'dan aldığını söyledi.

AA'nın adını Adel Salem Nasser Mofgah olarak verdiği ikinci şikayetçi, Yemen'de haksız yere alıkonulduğu sırada BAE himayesindeki bir merkezde işkenceye maruz kaldığını, aynı yerde başka kişilere de işkence yapıldığını anlattı.

Muhalif görüşlerinden dolayı BAE'nin Yemen'deki çıkarlarına tehdit olarak görüldüğü kaydedilen üçüncü şikayetçi Salah Muslem Salem Batis de BAE tarafından birçok kez açıkça tehdit edildiğini ve kardeşinin kendisini yıldırmak amacıyla BAE ve paralı askerleri tarafından öldürüldüğünü aktardı.