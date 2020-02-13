Almanya'da üç camiye 'Camilerinizi havaya uçuracağız' mesajlı bomba ihbarı yapıldı: İhbarlar asılsız çıktı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Hagen ve Unna şehirlerindeki üç camiye elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere elektronik posta yoluyla gelen ve "Camilerinizi havaya uçuracağız" ifadesinin yer aldığı tehdit içerikli yazı polise bildirildi.

Camileri boşaltıp çevrede güvenlik önlemi alan polis, uzman ekipler ve kokuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı.

Essen polisinin Twitter hesabından yerel saatle 20.00 sularında yapılan açıklamada, inceleme sonucu camilerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı ve ihbarların asılsız olduğu kaydedildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı ve çevre yolların tekrar trafiğe açıldığı belirtildi.

Açıklamada, camilerin çevresinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin videoların yayınlanmasının saldırganlara hizmet ettiği vurgulanarak, bu görüntülerin sosyal mecralarda paylaşılmaması istendi.