Almanya'dan Türkiye'ye 18 bin 600 euro değerinde silah ve teçhizat satış izni

Almanya Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in Almanya'dan yapılan silah satışları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, Türkiye'ye 18 bin 600 euro değerinde yeni silah satışına izin verildiğini açıkladı.

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgilere göre bu yılın başından bu yana Almanya'dan Türkiye'ye 18 bin 600 euro değerinde silah ve teçhizat satışı izni çıktı.

DW'nin haberine göre, Alman hükümetinin silah satışı izni vermesini eleştiren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Libya'daki krize dahil olan ülkelere silah satışı yapılması nedeniyle Alman hükümetinin Libya krizindeki arabuluculuk girişiminin inandırıcı olmadığını söyledi.

Dağdelen, "Libya savaşına katılan ülkeleri silah sevkiyatına tamamen son verilmeli" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in girişimiyle 19 Ocak'ta Berlin'de bir Libya Konferansı düzenlenmiş ve konferansa Rusya ve Türkiye gibi Libya'da aktif role sahip ülkeler de davet edilmişti.

Konferans sonrası sağlanan anlaşmada da Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararına bağlı kalınacağı taahhüt edilmişti.

Ancak bu anlaşmaya bağlı kalınmadığını savunan Dağdelen, "Pazar günü silah ambargosunu gündeme getirenler, Pazartesi günü birilerini silah satışı ile ödüllendirmemeli" diye konuştu.

Dağdelen'in suçlamalarını geri çeviren Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Alman hükümetinin silah ambargosuna bağlı kaldığını söyledi.