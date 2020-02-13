İskandinav Havayolları'nın reklam filmi sağcıların hedefinde: Kültürümüzü karalıyor

İskandinav havayolu şirketi SAS tarafından çok kültürlülük vurgusuyla hazırlanan reklam filmi, ülkedeki sağcılar tarafından bir nefret kampanyasına dönüştürülünce yayından kaldırıldı.

İskandinav Havayolları (Scandinavian Airlines - SAS) tarafından hazırlanan reklam filmi tartışmaya neden oldu.

Reklam filminde, Yemek kültüründen kültürel öğelere kadar İskandinav halklarına ait olduğu düşünülen şeylerin aslında tarih boyunca yapılan seyahatler sonucunda kopyalanan özellikler olduğu fikri işleniyor.

'İskandinavya parça parça getirildi'

'Gerçekten İskandinav olan ne var? Kesinlikle hiçbir şey' cümlesiyle başlayan ve kültürel etkileşimi vurgulayan reklam filminde, "İskandinavya, evimizden uzaktaki insanlar tarafından en iyiler bulunarak parça parça getirildi" ifadeleri kullanılıyor.

Ancak, hazırlanan reklam filmi Danimarka'nın sağcı politikacıları tarafından tepkiyle karşılandı. Danimarka Halk Partisi, SAS'ın Danimarka kültürünü karaladığını iddia ederek SAS hisselerinde yüzde 14 payı bulunan Danimarka hükümetinden söz konusu reklam filmine tepki göstermesini istedi.

Partinin genel başkan yardımcısı ve Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu başkanı Soren Espersen de, Ekstra Bladet'e yaptığı açıklamada "Hep SAS ile uçtum ancak onlarla uçmaya devam etseydim ağzımda kötü bir tat kalırdı, çünkü bu şekilde üzerimize tükürdüler" ifadelerini kullandı.

'İsveç köfteleri Türk orijinli, meyankökü ise Çin'den geliyor'

Reklam filminde, Danimarka'ya ait hamur işi ürünlerin aslında Avusturya'ya ait olduğu, İsveç köftelerinin Türk orijinli olduğu, bölgedeki rüzgar türbinlerinin İran'dan geldiğini ve meyankökü bitkisinin de Çin'den geldiği ifade ediliyor.

Öte yandan, uzun süredir Norveç yapımı olduğu bilinen ataçların da Amerikan yapımı olduğu belirtiliyor.

SAS har indført Janteloven: “Du skal ikke tro, du er noget!” “Du skal ikke tro, du er bedre end andre”. Og jeg som gik og troede, at den var afskaffet! 😮😮😮 — Søren Espersen (@espersendf) February 12, 2020

​Konuya ilişkin SAS tarafından yapılan açıklamada ise, "Reklamın verdiği ana mesajın arkasındayız, yolculuklar bizi zenginleştirir" ifadelerine yer verildi.

Reklam Yazarı Mathias Trads ise, kampanyayı "İskandinavya şu sıralar revaçta. Biz İskandinavlar, dünyanın bizden bahsetmesini seviyoruz. Bir bakıma, sahip olduğumuz bu küçük alan takdir topluyor. Hal böyle olunca, bizler de İskandinavya’nın ta en başında nasıl İskandinav olduğunu -ve gelişmeyi nasıl sürdürebileceğini- anlamaya giriştik" sözleriyle yorumlarken, & Co Art Direktörü Lea Flodgaard da şunları söyledi

"Sınırlarımızın ötesine her geçişimizde gelişiyoruz. İskandinavya’nın bugün bulunduğu konuma parça parça ulaştığını söyleyebiliriz. Yeni kültürler, yaşama biçimleri deneyimlemek ve dünyanın yeni bölgelerini görmek daima ilham verir. Kendimizi dışarıya kapatamayız. Bazen, bireysel veya bölgesel olarak, bunu yaptığımız oluyor. İskandinavlara seyahat etmenin ve gerek kendimize gerek yaşadığımız bölgeye yenilikler getirmenin önemini hatırlatmak istedik."