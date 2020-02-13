Milletvekili Tracy Brabin, İngiltere'de tartışma yaratan kıyafetini açık artırmada sattı, geliri bağışladı

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, Parlamento'da giydiği ve eleştirilere, hatta hakaretlere maruz kaldığı kıyafetini yardım kuruluşu yararına açık artırmaya çıkardı. Kıyafet, 14 bin 200 sterline (yaklaşık 111 bin TL) satıldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nde gölge kültür bakanı olarak görev yapan Tracy Brabin, İngiltere’de olay yaratan tek omuzlu kıyafetini internet üzerinden açık artırmaya çıkardı. Brabin, satıştan elde edilen 14 bin 200 sterlini (yaklaşık 111 bin TL) İngiltere’de kız çocukları ve kadınlar yararına çalışan Girlguiding adlı vakfa bağışladı.

Great to meet @mrjamesob yesterday to discuss the licence fee, why we need Public Service Broadcasting and No10s worrying exclusion of journalists from Trade Deal briefings. https://t.co/h8HQvnIsWR — Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 6, 2020

Brabin’in geçen hafta tek omuzunu açıkta bırakan kıyafetiyle Parlamento’da konuşma yapması tartışma yaratmış, sosyal medyadan çok sayıda ‘uygunsuz kıyafet’ eleştirisi almıştı. Bazı paylaşımlarda ise hakarete varan ifadeler kullanılmıştı.

Tüm bunlara Twitter üzerinden yanıt veren Brabin, "Bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki ben; basit, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, yosma, sarhoş, çöp bidonundan yeni çıkmış değilim. Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?” demişti.

Tracy Brabin, kendi partisi de dahil olmak üzere, siyasetteki cinsiyetçi ayrıma karşı eleştirileriyle biliniyor.