Ukrayna, 113 vatandaşının Çin'den tahliyesini istiyor

Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 113 Ukrayna vatandaşının Çin'den tahliye talep ettiği duyuruldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs nedeniyle tahliyeler devam ederken, Çin’de tahliye talep eden toplam 113 Ukrayna vatandaşı olduğu duyuruldu.

Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle, sadece Hubey eyaletinden tahliyesini isteyen 53 kişi var" ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanı sıra, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Andrey Skipalskiy tarafından da bir açıklama yapılarak, 60 Ukrayna vatandaşının Vuhan şehrinden tahliyesinin planlandığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan başka bir açıklamada ise Japonya’da koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan gemide koronavirüs kapan 2 Ukraynalının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.