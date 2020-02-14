Macron'un 'aile babası' geçinen Paris Belediye Başkanı adayı, seks videosunun sızdırılması üzerine yarıştan çekildi

Fransa Merkez Bankası'nı ateşe vermiş bir Rus sanatçı, bu kez Macron'un Paris Belediye Başkanı adayını yaktı. Sarı Yelekler bağlantılı sanatçı, kampanyasına ailesini malzeme eden Griveaux'nun bir başka kadına cinsel içerikli mesajlarını medyaya sızdırdı. Eski hükümet sözcüsü, ailesini korumak gerekçesiyle gelecek ayki seçimden çekildiğini açıkladı.

Fransa'da Ekim 2018'den beri devam eden Sarı Yelekler protestoları ve emeklilik reformuna yönelik grevlerle sarsılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel seçim planları da ağır darbe yedi. Paris Belediye Başkanlığında üzerindeki 19 yıllık Sosyalist Parti hakimiyetini kırma peşinde düşen neo-liberal Macron'un adayı Benjamin Griveaux seks videosunun çıkması üzerine yarıştan çekildi.

Macron'un 'En Marche!' hareketinde kuruluş aşamasından beri yer aldığı için en yakın çevresinden olan, parti sözcülüğünden hükümet sözcülüğüne ve maliye bakanı yardımcılığına terfi eden Griveaux, Mart 2020'deki Paris Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanabilmek için Mart 2019'da görevlerinden ayrılmıştı.

'Özel yaşamıma alçakça saldırı'

Ancak çarşamba günü bir web sitesi, Griveaux'nun gönderdiği iddia edilen bir kadına yönelik mesajları ve cinsel görüntüleri yayımlarken, sosyal medya habere yoğun ilgi gösterdi.

Bugün bir açıklama yapan Griveaux "Bir websitesi ve sosyal medya ağları özel yaşamıma alçakça saldırı düzenledi. Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir istismara uğramamalı" diyerek ekledi:

"Bir yıldan uzun süredir ben ve ailem karalama kampanyasına, yalanlara, söylentilere, anonim saldırılara, özel sohbetlerin çalınıp ifşa edilmesine ve ölüm tehditlerine maruz kalıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi yeni bir aşamaya sıçradılar."

'Bu kadarı çok fazla'

Seçim kampanyasına eşi ve üç çocuğunu sürekli malzeme eden 42 yaşındaki eski hükümet sözcüsü, kamuoyuna sunduğundan farklı bir özel yaşamının olduğunun ifşa edilmesine "Bu kadarı çok fazla" tepkisini gösterdi ve ailesini korumak gerekçesiyle yarıştan çekildiğini söyledi.

Macron'un Paris hayalleri

2017'de milletvekili seçilmiş Griveaux'ya, Fransa Cumhurbaşkanı, her haftasonu Sarı Yelekler'in gövde gösterisi yaptığı Paris'te en azından belediye meclisi çoğunluğunu ele geçirmek için bel bağlamıştı.

Ancak Macron'un La République En Marche (İlerleyen Cumhuriyet/LREM) partisinin Paris Belediye Başkanı adayının kampanyası, skandalın patlaması öncesinde bile, anketlerde Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun ve diğer rakiplerinin gerisinde gözüküyordu.

Fransa'dan siyasi sığınma almış Rus sanatçı

Solcu gazete Libération'a konuşan Sarı Yelekler'le yakın ilişkideki bir Rus sanatçı, Griveaux'nun internet sohbetinde gönderdiği cinsel içerikli malzemenin ekran görüntüsünü alarak medyaya verdiğini, bunu Macron'un adayının ikiyüzlülüğünü ifşa etmek için yaptığını anlattı.

Yesterday Pyotr Pavlensky told @libe he'd posted the sexts—which he said were from a mutual friend involved with Griveaux. PP is a Russian performance artist seeking asylum in France (where he's also wound up in jail for setting fire to a bank). https://t.co/UUwWldeQWy — Rachel Donadio (@RachelDonadio) February 14, 2020

Pussy Riot tarzı performansları bulunan Pyotr Pavlensky, "Griveaux sürekli aile değerlerinden söz eden birisi. Parisli ailelerin belediye başkanı olacağını söylüyor ve kendi eşiyle çocuklarından örnekler veriyordu, ama bunun tam tersini yapıyordu" dedi.

The Dangerous Art of Pyotr Pavlensky https://t.co/cZDyUjTWpR — Sarah Hyde (@SarahHyde13) February 14, 2020

Pavlensky, 2017'de siyasi sığınma aldığı Fransa'da aynı yıl Paris'teki Merkez Bankası'nı ateşe vermesiyle tanınıyor.

Rise & Fall of Pyotr Pavlensky: Anti-Putin artist complains about mistreatment in French prison pic.twitter.com/hUf3sXLgbx — RT (@RT_com) September 17, 2018

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Griveaux'nun çekilmesinin ardından olağanüstü toplanan LREM Paris teşkilatı, birkaç saat içinde yeni aday belirleyeceğini duyurdu.

Rakiplerinden özel yaşama saygı çağrısı

Fransız başkentini yöneten Hidalgo ise insanların özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaparak "Parisliler onurlu bir tartışmayı hak ediyor" dedi.

LREM üyesi olmasına rağmen Griveaux'ya karşı adaylık açıklamış bulunan ünlü matematikçi Cedric Villani de eski rakibine ve ailesine 'bu zor zamanda tam destek' açıkladı.

Villani "Bu saldırı, demokrasimize ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" diye tweetledi.