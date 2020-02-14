Kayıt
16:20 14 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Benjamin Griveaux, 5 Şubat 2020'deki bir basın toplantısında

    Macron'un 'aile babası' geçinen Paris Belediye Başkanı adayı, seks videosunun sızdırılması üzerine yarıştan çekildi

    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104140/56/1041405613.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202002141041405640-macronun-aile-babasi-gecinen-paris-belediye-baskani-adayi-seks-videosunun-sizdirilmasi-uzerine/

    Fransa Merkez Bankası'nı ateşe vermiş bir Rus sanatçı, bu kez Macron'un Paris Belediye Başkanı adayını yaktı. Sarı Yelekler bağlantılı sanatçı, kampanyasına ailesini malzeme eden Griveaux'nun bir başka kadına cinsel içerikli mesajlarını medyaya sızdırdı. Eski hükümet sözcüsü, ailesini korumak gerekçesiyle gelecek ayki seçimden çekildiğini açıkladı.

    Fransa'da Ekim 2018'den beri devam eden Sarı Yelekler protestoları ve emeklilik reformuna yönelik grevlerle sarsılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel seçim planları da ağır darbe yedi. Paris Belediye Başkanlığında üzerindeki 19 yıllık Sosyalist Parti hakimiyetini kırma peşinde düşen neo-liberal Macron'un adayı Benjamin Griveaux seks videosunun çıkması üzerine yarıştan çekildi. 

    Macron'un 'En Marche!' hareketinde kuruluş aşamasından beri yer aldığı için en yakın çevresinden olan, parti sözcülüğünden hükümet sözcülüğüne ve maliye bakanı yardımcılığına terfi eden Griveaux, Mart 2020'deki Paris Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanabilmek için Mart 2019'da görevlerinden ayrılmıştı.

    'Özel yaşamıma alçakça saldırı'

    Ancak çarşamba günü bir web sitesi, Griveaux'nun gönderdiği iddia edilen bir kadına yönelik mesajları ve cinsel görüntüleri yayımlarken, sosyal medya habere yoğun ilgi gösterdi.  

    Bugün bir açıklama yapan Griveaux "Bir websitesi ve sosyal medya ağları özel yaşamıma alçakça saldırı düzenledi. Ailem bunu hak etmiyor. Kimse böyle bir istismara uğramamalı" diyerek ekledi:

    "Bir yıldan uzun süredir ben ve ailem karalama kampanyasına, yalanlara, söylentilere, anonim saldırılara, özel sohbetlerin çalınıp ifşa edilmesine ve ölüm tehditlerine maruz kalıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi yeni bir aşamaya sıçradılar." 

    'Bu kadarı çok fazla'

    Seçim kampanyasına eşi ve üç çocuğunu sürekli malzeme eden 42 yaşındaki eski hükümet sözcüsü, kamuoyuna sunduğundan farklı bir özel yaşamının olduğunun ifşa edilmesine "Bu kadarı çok fazla" tepkisini gösterdi ve ailesini korumak gerekçesiyle yarıştan çekildiğini söyledi. 

    Macron'un Paris hayalleri

    2017'de milletvekili seçilmiş Griveaux'ya, Fransa Cumhurbaşkanı, her haftasonu Sarı Yelekler'in gövde gösterisi yaptığı Paris'te en azından belediye meclisi çoğunluğunu ele geçirmek için bel bağlamıştı. 

    Ancak Macron'un La République En Marche (İlerleyen Cumhuriyet/LREM) partisinin Paris Belediye Başkanı adayının kampanyası, skandalın patlaması öncesinde bile, anketlerde Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun ve diğer rakiplerinin gerisinde gözüküyordu. 

    Fransa'dan siyasi sığınma almış Rus sanatçı

    Solcu gazete Libération'a konuşan Sarı Yelekler'le yakın ilişkideki bir Rus sanatçı, Griveaux'nun internet sohbetinde gönderdiği cinsel içerikli malzemenin ekran görüntüsünü alarak medyaya verdiğini, bunu Macron'un adayının ikiyüzlülüğünü ifşa etmek için yaptığını anlattı. 

    Pussy Riot tarzı performansları bulunan Pyotr Pavlensky, "Griveaux sürekli aile değerlerinden söz eden birisi. Parisli ailelerin belediye başkanı olacağını söylüyor ve kendi eşiyle çocuklarından örnekler veriyordu, ama bunun tam tersini yapıyordu" dedi. 

    Pavlensky, 2017'de siyasi sığınma aldığı Fransa'da aynı yıl Paris'teki Merkez Bankası'nı ateşe vermesiyle tanınıyor. 

    Griveaux'nun çekilmesinin ardından olağanüstü toplanan LREM Paris teşkilatı, birkaç saat içinde yeni aday belirleyeceğini duyurdu. 

    Rakiplerinden özel yaşama saygı çağrısı

    Fransız başkentini yöneten Hidalgo ise insanların özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısı yaparak "Parisliler onurlu bir tartışmayı hak ediyor" dedi. 

    LREM üyesi olmasına rağmen Griveaux'ya karşı adaylık açıklamış bulunan ünlü matematikçi Cedric Villani de eski rakibine ve ailesine 'bu zor zamanda tam destek' açıkladı.

    Villani "Bu saldırı, demokrasimize ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" diye tweetledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şanghay'da çekilen bu kare, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.
    Salgın korkusuyla hayalet bölgeye dönüşmüş Çin şehirlerinden görüntüler
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet