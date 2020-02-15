Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kuleba: NATO askerleri bizden çok şey öğrendi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kuleba, "NATO üyesi ülkelerin askerleri Ukrayna’da çok şey öğrendi. Ukrayna ordusundan öğrendiklerinden dolayı çok sayıda minnettarlık sözleri alıyoruz. Onlar sadece deneyimlerini paylaşmak için gelmiyor, ülke nasıl savunulur, bunu da bizden öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Bunun NATO ile ilişkilerde çok büyük bir değişiklik olduğunu savunan Ukraynalı politikacı, "Biz artık sadece yardım isteyen değiliz" dedi.

NATO ve Ukrayna’nın birbirleri için önemli olduğunu kaydeden Kuleba, ülkenin ittifaka katılımının sadece zaman meselesi olduğunu, önümüzdeki 5 yıl içinde üyelik kriterlerini alma niyetinde olduklarını dile getirdi.