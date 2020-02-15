Moldova Devlet Başkanı Dodon: Herkesin güçlü bir Rusya'ya ihtiyacı var

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, dünyanın değişen koşullarında herkesin güçlü bir Rusya'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, güçlü bir Rusya'ya sadece Rusya'nın değil, herkesin ihtiyacı olduğunu belirtti.

Batı’nın Kişinev’le işbirliği konusunda koştuğu şartların kabul edilemez olduğunu belirten Dodon, "Avrupa Birliği (AB) ve Batılı ortaklar çoğu zaman Moldova gibi ülkelere ‘Bizimle misin, yoksa bize karşı mı?’ gibi şartlar koyuyorlar. Moldova küçük bir ülkedir, bu yaklaşım kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dodon konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, biraz önce dünyanın değiştiğini, artık farklı bir çağın ve farklı bir Batı’nın olduğunu söyledi. Rusya ve Çin gibi diğer oyuncular da güçlü pozisyonlara sahip."

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini, ancak bunun diğer ülkeler nedeniyle yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı.