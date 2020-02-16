ABD Savunma Bakanı, Huawei'yi hedef aldı: 'Çin'in hain stratejisinin poster çocuğu'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO'yu Çinli telekomünikasyon devi Huawei 'tehdidine' karşı uyararak, şirketi 'Çin'in hain stratejisinin poster çocuğu' olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'nin 5G hamlelerine ilişkin NATO'yu uyaran bir açıklamada bulundu.

Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, müttefiklerin yeni 5G ağları inşa etmesine izin vermesi durumunda Huawei'nin NATO'ya bir tehdit oluşturacağını belirten Esper, şu ifadeleri kullandı:

"Tehdidi anlamaz ve bu konuda bir şey yapmazsak, günün sonunda tarihteki en başarılı askeri ittifak olan NATO'ya gölge düşürebilir."

Esper, ayrıca Huawei'nin 'Çin'in kritik Batı altyapısına sızma ve egemen olma stratejisinin poster çocuğu' olduğunu öne sürdü.

Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, konferanstaki açıklamasında Huawei için 'Çin istihbaratının Truva atı' nitelendirmesinde bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen haftalarda 5G teknolojisinde Çinli telekomünikasyon devi Huawei'ye karşı Washington ve müttefiklerin Nokia ve Ericsson'a yatırım yapması gerektiğini söylemişti.