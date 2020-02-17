The Times: İngiliz hükümeti BBC'nin Netflix tarzı abonelik modeline geçmesini planlıyor

Times gazetesi İngiltere'de hükümetin BBC'nin gelir kaynaklarında önemli değişiklikler yapmayı planladığını yazdı. Buna göre TV lisans ücreti kaldırılıp yerine abonelik modeli gelecek. 61 radyo ve 10 televizyon kanalı, onlarca internet sitesi kapatılacak.

İngiltere'de Boris Johnson hükümetinin BBC'nin gelir kaynakları ve işleyişinde önemli değişikliğe gidilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Times gazetesinin haberine göre, hükümet TV lisans ücretini kaldırarak BBC'yi Netflix tarzı yayına adapte etmeyi planlıyor.

Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin 'Bir budamaya ihtiyaç var' dediği belirtildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den iki parlamenter, plana tepki göstererek hükümeti uyardı. Parlamenter Damian Green, böylesine radikal bir revizyonun kültürel vandalizm anlamına geleceğini söyledi ve, "BBC'yi yok etmek seçim bildirgemizde yoktu" ifadesini kullandı.

Diğer bir parlamenter Huw Merriman da BBC'ye karşı bir kan davası başlatılmamasını istedi.

Conservative MPs accused Downing Street of cultural vandalism and pursuing a vendetta against the BBC after it was reported that No 10 wanted to strip out most of its TV and radio stations. https://t.co/0JUgOZ2hOV — The Times (@thetimes) February 17, 2020

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Bir Başbakanlık Sözcüsü ise Başbakan Boris Johnson'ın daha önce "Bu aşamada tüm lisans ücretlerini kaldırmayı düşünmüyoruz ancak bununla ilgileniyorum" dediğini hatırlattı.

Hükümetin lisans ücretini ödememeyi suç kapsamından çıkarmayı değerlendirdiği biliniyor.

1922'de kurulan BBC bünyesinde 61 radyo ve 10 televizyon kanalı, İngilizcenin yanı sıra çok sayıda yabancı dilde yayın yapan onlarca internet sitesi bulunuyor.

BBC renkli televizyonlar için hane başına senelik 154,5 sterlin (bin 215 lira) lisan ücreti alıyor.

Uyarılara rağmen lisans ücretini ödemeyenlere bin sterlin ceza kesiliyor. Para cezasını da ödemeyenlere son aşamada hapis cezası veriliyor.

BBC'den geçen ay yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022'ye kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtilmişti.