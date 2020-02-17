Ukrayna, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Şubat'ta Çin'den gerçekleştirilecek olan ilk tahliye programında 56 kişinin Ukrayna'ya getirileceği ve bu vatandaşlardan 11'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ifade edildi.

Yabancı vatandaşların hangi ülkelerden olduğuna ilişkin tam bir açıklama yapılmazken, aralarında Arjantin vatandaşlarının olduğu kesinleşti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetine Arjantin vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olacağı için teşekkür edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama da Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk'tan gelmiş ve açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden 18 Şubat tarihinde vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz ve 3-4 farklı noktada gözetim altında tutacağız. Herhangi bir salgın olmaması adına yapmamız gereken şeylerin farkındayız ve en garantili yolu seçeceğiz. Vatandaşlarımızın korona virüsü taşıyıp taşımadıklarını anlayacak teknolojik imkanlara sahibiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamada ise 113 Ukrayna vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu ifade edilmişti.