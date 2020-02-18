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14:31 18 Şubat 2020
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    Fransa'da First Lady'lerin davet kavgası kirli çamaşırları ortaya döktü

    © AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron’un ‘first lady’ler için verdiği davete François Hollande’ın mevcut sevgilisi Gayet yerine eski aşkı Trierweiler’ı davet etmesi devlet zirvesinde olay çıkardı. Fransa basını Macron-Hollande ve Sarkozy’ler arasında dönen 'aşk kavgasına' odaklandı.

    Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un Elysée Sarayı’nda geçen yıl ‘first lady’ler için verdiği yemek ‘kavga’ çıkardı.

    Paris Match dergisinin haberine göre Brigitte Macron, bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande’ın hayat arkadaşı, oyuncu Julie Gayet’yi yemeğe davet etmedi. Dahası Macron, Gayet yerine Hollande’ın eski hayat arkadaşı Valerie Trierweiler’ı çağırdı.

    Davete katılan eski ‘first lady’ler arasında eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin eşi, şarkıcı Carla Bruni de vardı.

    Macron'a 'hain' dedi

    Dergi, iddiasını Hollande-Gayet çifti ve onların yakınlarıyla yapılan röportaja dayandırdı. Ancak bu konuda çiftin ağzından doğrudan bir alıntı olmaması nedeniyle iddianın nerden kaynaklandığı tam olarak açıklanmadı.

    Ancak olayla ilgili detay vermeyi sürdüren dergi, bu davet karmaşası üzerine sinirlenen Gayet, Brigitte Macron’a öfkeli bir mesaj gönderdi. Dergiye göre Gayet ayrıca, hayat arkadaşının dahil olduğu Fransız-Amerikan Vakfı’na verilen kamu desteğini kesmekle tehdit eden Emmanuel Macron’u ‘hain’ olarak niteledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve oyuncu sevgilisi Julie Gayet
    © Sputnik /
    Devletin olanakları Gayet'nin ayaklarına serildi
    Dergide, “(Julie Gayet) Macron’ların taraf değiştirip Hollande’ın vakfına desteği kesmeyi düşünmesi fikrine ve onların Sarkozy çiftiyle yakınlaşmaya başladığı gerçeğine tahammül edemedi” ifadelerine yer verdi.

    Bu tartışma sonrası Gayet’nin ‘Macron’ları görmeye dayanamadığı’ için geçen yıl yaşamını yitiren eski başkan Jacques Chirac’ın cenazesine de katılmadığı belirtildi.

    Julie Gayet’nin söz konusu yemekte olmaması Fransa basını tarafından merak unsuru olmuş ancak ünlü oyuncu konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.

    Aldatma haberini Sarkozy mi sızdırdı?

    2007 ile 2014 yılları arasında Valerie Trierweiler ile birlikte olan François Hollande, sevgilisini Julie Gayet ile aldatmıştı, kamuya yansıyan bu olay sonrası çift ayrılmıştı. Hollande, 2017’ye kadar görevde kalırken bu da Gayet’nin bir dönem ‘first lady’ unvanı taşımasına neden olmuştu.

    Bu hafta Le Monde gazetesinde yer alan bir haberde, Hollande’ın Trierweiler’ı Gayet ile aldattığı tüyosunu basına Nicolas Sarkozy’nin sızdırmış olabileceği iddia edilmişti.

    Sarkozy’nin, 2012’deki seçim kampanyasında usulsüzlük yapıldığına dair iddiaları araştıran basının ilgisini bu haberle başka yöne çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Bu tüyo üzerine Hollande’ı takip eden gazeteciler onu motosikletle Gayet’nin dairesine girerken görüntülemiş, skandal uzun süre Fransa gündemini meşgul etmişti.

    Etiketler:
    First Lady, Hain, Davet, Yemek, Aldatmak, Aldatma, Fransa, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Valerie Trierweiler, Julie Gayet, François Hollande
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