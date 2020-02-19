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04:18 19 Şubat 2020
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Fransa, okullarda Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldırmaya hazırlanıyor

    © AFP 2019 / Yoan VALAT
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek" dedi.

    Mulhouse kentinde faaliyet gösteren dernek yöneticileriyle görüşen Macron, basına açıklamada bulundu. 

    Macron, "Toplumun bir kısmı İslam adına yeni siyasi proje geliştirmek istiyor" ifadesini kullanarak, ülkede laiklik konusunda sorun yaşanmadığını ancak laikliğin bir dine karşı yapılacak "savaş" için araç olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

    Fransa- Müslüman
    © AFP 2019 / BENJAMIN CREMEL
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    "Bizim düşmanımız ayrılıkçı fikirler, Fransa Cumhuriyetini terk etmek isteyenler ve yasalara uymayanlar. Bir din adına Fransa Cumhuriyeti ile bağın koparılmak istenmesi kabul edilemez. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor." diyen Macron, İslam'ı hedef alan bir planı olmadığını dile getirdi. 

    Macron, "Biz özellikle okullarda ve camilerdeki yabancıların müdahaleleri ile mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

    Ülkede "İslamcıların" eylemleri ile mücadele kapsamında 80 eğitim merkezinin kurulacağını kaydeden Macron, sorunun Müslüman Fransızlar olmadığının altını çizdi.

    Macron, radikalleşme ile mücadele kapsamında belirlenen 47 mahallenin sıkı kontrol edildiğini belirtti. 

    Türkçe eğitim konusunda Türkiye ile anlaşamadığı iddiası

    Son iki yılda 15 cami, 12 dernek ve 4 okulun kapatıldığını dile getiren Macron, ülkedeki okullarda 80 bin öğrenciye "ana dil ve kültürü eğitimi" (ELCO) kapsamında yabancı dil derslerin verildiğini belirterek, "Fransa Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyetin okullarında devletin kontrol sağlayamadığı derslerin verilmesi beni rahatsız ediyor. Müfredat konusunda bir kontrol sağlayamıyoruz ve bu bir sorun" şeklinde konuştu. 

    Bu derslerin bitirilmesi için Tunus, Türkiye, Fas ile aylardır müzakere yapıldığını aktaran Macron, "Bu dersleri veren öğretmenler kontrole tabi tutulacak. Bu öğretmenler Fransızca konuşmalı, yasalara uymalı ve ders müfredatı kontrol edilecek" ifadesini kullandı. 

    Macron, "yabancı dillerde uluslararası eğitim" sistemine geçiş yapılması gerektiğini belirtti. 

    Fransa'da ana dil ve kültürü eğitimi veren 8 ülke ile bu sisteme geçiş konusunda anlaştıklarını dile getiren Macron ancak bu konuda Türkiye ile anlaşamadığını ileri sürdü.

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    Macron, "Fransa genelinde eylül 2020 itibarıyla okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilece." dedi. 

    Bu tarihten itibaren anlaşmaya varılan ülkelerle yeni sisteme geçileceğini dile getiren Macron, "Türkiye ile bir anlaşmaya varılamazsa ve yeni sistemi kabul etmezse tüm derslere son vereceğiz" diye konuştu.

    Macron, bu durumda Türkçe derslerini kendilerinin sağlayacaklarını söyledi. 

    Camiler ve imamlar

    "Ülkedeki ibadet yerlerine (camilerin) yabancılar tarafından sağlanan finansman daha iyi kontrol edilmeli. Paranın nereden ve kimden geldiği ve ne için kullanılacağı bilinmeli. Bununla ilgili yasa çıkarılacak" ifadesini kullanan Macron, Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydetti. 

    Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini belirtti.

    Ayrıca imamların ramazanda artık ülkeye gelmeyeceğine de vurgu yapan Macron, İçişleri Bakanlığının geçen hafta "İslami uygulamaların Fransız yasalara uygun olması için" Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) çalışma yapması ve önerilerde bulunmasını istediğini dile getirdi. 

    Macron, "Fransa'da yaşayan Türkler benim gözümde Fransızlar. Onların Fransız olmalarını istiyorum.  Onların Fransızların sahip olduğu haklara sahip olmasını istiyorum ancak Fransızlar gibi aynı yasalara tabiler. Türkiye'nin yasaları burada geçerli olamaz" değerlendirmesinde bulundu. 

    Etiketler:
    Cezayir, Cami, Türkiye, İslam, Fransa
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