Yunanistan heyeti NATO toplantısını terk etti

Brüksel’deki NATO Parlamenter Asamblesi’ne katılan Yunanistan heyeti, Türkiye’nin 'yasadışı' eylemleri hakkında ittifak üyelerine bilgi vermek isteyince toplantı başkanı tarafından engellenmesi üzerine toplantıyı terk etti.

Skai televizyonunun aktardığına göre, Yunan heyeti NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmayı gündeme getirerek bu anlaşmanın uluslararası hukuku ve Yunanistan’ın egemen haklarını ihlal ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin 'yasadışı' eylemlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili NATO üyelerini bilgilendirmeye çalıştı.

Yunanistan temsilcileri, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölge sondaj çalışmalarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Toplantıyı terk eden Yunan vekiller şu açıklamayı yaptı:

“Başkan sistematik olarak konuşmamızı böldü ve sorular sorarak pozisyonumuzu anlatmamıza engel oldu. Sözümüz sürekli kesildiği için konuşmamızı bitirdik ve heyet protesto amacıyla toplantıyı terk etti ve mevcut başkanının tutumunu kınadı.”