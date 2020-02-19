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21:20 19 Şubat 2020
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    Şansölye Angela Merkel'den Berlin'de ağırladığı Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i (solda) güldüren bir mimik

    Merkel: CDU'ya kimin liderlik edeceğine ben karışmam

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
    Avrupa
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    'Naziler' lakaplı AfD ile eyalet bazında işbirliği krizi yüzünden genel başkanını kaybeden CDU'nun yeni liderinin ve başbakan adayının kim olacağı büyük bir soru işareti. Şansölye Merkel, partisine "Ben karışmam" mesajını gönderdi. 

    Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in kapıları açtığı 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciye yönelik toplumsal tepki siyasi arenayı dönüştürürken, 'Naziler' lakaplı aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) yükselişi altında ana akım partiler darmadağın oluyor.  

    İktidar partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Thüringen eyaletinde başbakan seçiminde AfD ile işbirliği yaptığından beri, hemen U dönüşü yapmasına rağmen, kargaşa içinde. 

    Merkel'in 2018'de genel başkanlığını bıraktığı ve bir daha başbakan adayı olmayacağını açıkladığı iktidar partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Merkel'in halefi olarak gösterdiği Annegret Kramp-Karrenbauer'i genel başkan seçmesinden 13 ay sonra yeni liderini arıyor.

    'Benim tarihten çıkardığım tecrübe'

    Thüringen krizi yüzünden görevi bırakan Kramp-Karrenbauer'in yerine kimin geleceğiyle ilgili başların çevrildiği Merkel, bu kez "Ben karışmam" mesajını verdi. 

    Berlin'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i ağırlayan şansölye, "Gelecekte CDU'ya kimin liderlik edeceği ya da başbakan adayı olacağı meselesine karışmayacağım" dedi.

    "Benim tarihten çıkardığım tecrübe, seleflerin böyle bir şeyden uzak durması gerektiği yönünde. Ben de buna uyacağım" diye devam eden Merkel, bunun olası adaylarla konuşmayacağı anlamına gelmediğini sözlerine ekledi. 

    AfD ile ittifak ihtimalini reddetti

    15 yıldır başbakan koltuğunda oturan Merkel, diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı popülistleri hükümet ortağı yapma tecrübeleriyle ilgili soru üzerine, CDU olarak AfD ile birlikte çalışmayacaklarını, diğer ülkelerle ilgili yargıda bulunmak istemediğini, bunun her ülkenin kendi kararı olduğunu söyledi. Finlandiya Başbakanı Marin de CDU'daki krizin Almanya'nın yılın ikinci yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığına gölge düşürmemesi temennisinde bulundu.

    CDU içinde Merkel'in görev süresinin 18 ay sonra tamamlanmasını beklemeden başbakanlık koltuğunu yeni parti genel başkanına devretmesi de tartışılıyor.

    'Eş genel başkanlığı deneyin'

    Sosyal demokrat eğilimli gazete Süddeutsche Zeitung, muhafazakar parti geleneklerine uymasa da, bu aşamada, CDU'nun eş genel başkanlık konusunu gündeme alması tavsiyesinde bulundu. 

    CDU liderliği için 6 potansiyel adayın adı geçiyor. 

    Etiketler:
    Sanna Marin, Almanya için Alternatif (AfD), aday, başbakan, genel başkan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Angela Merkel, Almanya
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