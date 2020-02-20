Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye, iki silahlı saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis kaynaklarından aktaran Hessenshau kanalı, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde bulunan iki nargile kafeye iki saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bild gazetesi, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığı bilgisini verdi.

#BREAKING



Dead and wounded after two shootings in #Germany's #Hanau city; large number of police forces at the scenepic.twitter.com/X4zbB7ffxG — EHA News (@eha_news) February 19, 2020

hundertschaft gerade unterwegs, vorläufiger ausnahmezustand.



das ist echt kein spaß mehr.

unter den todesopfern ist ein bekannter von mir. #hanau pic.twitter.com/t6EuCClLwk — dnerfan (@dnerfunboss) February 19, 2020

Medya kaynakları, saldırganların ilk olarak kent merkezindeki bir bara ateş açtığını daha sonra kentin Kasselstadt bölgesindeki başka bir bara yöneldiğini kaydetti.

Bild, Kesselstadt'ın ana meydanı Kurt-Schumacher-Platz'da da silah seslerinin duyulduğunu belirtti.

Shooting at a shisha bar in Hanau several dead#Hanau pic.twitter.com/hZ1lY4DlUL — 🦁 de wilde leeuw 🦁🇳🇱 ⚡ (@wilde_westenNL) February 19, 2020

Hanauer Anzeiger gazetesine göre, savcılar şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Saldırganların kaçtığı bildirildi.

NTV'nin aktardığına göre görgü tanıkları, saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu öne sürdü.

Diğer yandan Alman polisinin, saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.