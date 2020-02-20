Fransa'da Diyanet'e ait banka hesapları kapatıldı

Franda’da yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri üzerine Diyanet'in Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki hesapları kapatıldı.