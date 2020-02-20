Hanau’daki saldırıda radikal sağ şüphesi

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen ve en az 9 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Saldırganın radikal sağcı olduğu tahmin edilirken soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

Almanya’nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı şüphelisi olay sonrasında 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 olarak kayıtlara geçti.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth'un verdiği bilgilere göre şüpheli 43 yaşında ve Alman vatandaşı. Beuth şüphelinin annesiyle Hanau'da ikamet ettiğini belirtti. Her ikisinin de ateşli silahla vurulmuş olduğunu belirten Beuth soruşturma makamlarının evde bir de silah bulduğunu söyledi.

‘Saldırının arkasında yabancı düşmanı bir motivasyon’

Hessen İçişleri Bakanı Beuth şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın saldırının arkasında "yabancı düşmanı bir motivasyon" olduğuna işaret ettiğini belirtti. Soruşturmayı o nedenle Federal Başsavcılık üstlendi.

"Eylemi en sert şekilde kınıyorum" diyen Hessen İçişleri Bakanı Beuth "Bu özgür toplumumuza bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Hessen eyalet parlamentosunda bugün planlanan oturumlar da iptal edildi.

Bild gazetesi: Arkasında yazı ve video görüntüsü bıraktı

‘Sınır dışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini ifade etmiş’

Bild’in haberine göre Hanau kent merkezinde ilk saldırı Midnight adlı nargile bara gece saat 22.00 sularında düzenlendi. Saldırganın barda oturanlara rastgele ateş açtığı belirtiliyor. Habere göre aralarında bir kadının da bulunduğu beş kişi burada hayatını kaybetti. Bild'in haberine göre ölenlerin çoğu Kürt kökenli. Olay yerinin hemen yakınındaki Kurt Schumacher Meydanı’nda da bir saldırı düzenlendi ve burada da 4 kişi hayatını kaybetti.

Bild gazetesi saldırganın adının Tobias R. olduğunu ve arkasında saldırıyı üstlendiği bir yazı bıraktığını geçti. Habere göre saldırgan yazıda "Almanya’dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini" ifade etti.

Amerikalılara da kişisel bir mesaj

Saldırganın ayrıca YouTube’a da olay öncesinde "Amerikalılara kişisel bir mesaj" adı altında İngilizce bir video yüklediği belirtiliyor. Bir ofiste kayda alınan mesajda şahıs, ABD'de gizli askeri üslerin bulunduğunu, çocukların buralarda istismar edildiğini, işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söylüyor.

Almanya'da aralarında Türklerin de olduğu 11 kişiyi öldüren aşırı sağcı Tobias Rathjen'in Youtube'da paylaştığı video. Rathjen videoda ABD'yi 'görünmez, gizli bir toplumun' yönettiğini söyleyerek ABD halkına isyan etmeleri çağrısında bulunuyor. #Hanau pic.twitter.com/HEVuKMGX8B — İlker Sezer (@Ilkersezerrr) February 20, 2020

​

Saldırıya uğrayan büfe sahibi, Türklerin öldürüldüğünü doğruladı

Öte yandan, hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, ölenlerin arasında Türklerin de olduğunu doğruladı.

Hürriyet’in haberine göre silahlı saldırıya uğrayan büfenin sahibi Koçak, şunları söyledi:

“Büfede Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Tam bu sırada ben de büfeye geldim. Saldırgan ‘Arena’da da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

Saldırgan duvara internet sitesinin ismini yazmış

Saldırganın saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı iddia edildi.

Alman polisleri, Türklerin işyerlerinin yoğunlukta olduğu; saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.