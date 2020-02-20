Kayıt
14:17 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya, Hanau, nargile kafeye silahlı saldırı

    Hanau’daki saldırıda radikal sağ şüphesi

    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 42
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104144/03/1041440332.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202002201041440571-hanaudaki-saldirida-radikal-sag-suphesi/

    Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen ve en az 9 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili ayrıntılar netleşiyor. Saldırganın radikal sağcı olduğu tahmin edilirken soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

    Almanya’nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı şüphelisi olay sonrasında 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü olarak bulundu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 olarak kayıtlara geçti.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth'un verdiği bilgilere göre şüpheli 43 yaşında ve Alman vatandaşı. Beuth şüphelinin annesiyle Hanau'da ikamet ettiğini belirtti. Her ikisinin de ateşli silahla vurulmuş olduğunu belirten Beuth soruşturma makamlarının evde bir de silah bulduğunu söyledi.

    ‘Saldırının arkasında yabancı düşmanı bir motivasyon’

    Hessen İçişleri Bakanı Beuth şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın saldırının arkasında "yabancı düşmanı bir motivasyon" olduğuna işaret ettiğini belirtti. Soruşturmayı o nedenle Federal Başsavcılık üstlendi.

    "Eylemi en sert şekilde kınıyorum" diyen Hessen İçişleri Bakanı Beuth "Bu özgür toplumumuza bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Hessen eyalet parlamentosunda bugün planlanan oturumlar da iptal edildi.

    Bild gazetesi: Arkasında yazı ve video görüntüsü bıraktı

    Almanya bayrağı
    © AA /
    Aşırı sağcı gruptan Almanya'daki bazı siyasetçilere ölüm tehdidi
    Bild’in haberine göre Hanau kent merkezinde ilk saldırı Midnight adlı nargile bara gece saat 22.00 sularında düzenlendi. Saldırganın barda oturanlara rastgele ateş açtığı belirtiliyor. Habere göre aralarında bir kadının da bulunduğu beş kişi burada hayatını kaybetti. Bild'in haberine göre ölenlerin çoğu Kürt kökenli. Olay yerinin hemen yakınındaki Kurt Schumacher Meydanı’nda da bir saldırı düzenlendi ve burada da 4 kişi hayatını kaybetti.

    ‘Sınır dışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini ifade etmiş’

    Bild gazetesi saldırganın adının Tobias R. olduğunu ve arkasında saldırıyı üstlendiği bir yazı bıraktığını geçti. Habere göre saldırgan yazıda "Almanya’dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiğini" ifade etti.

    Amerikalılara da kişisel bir mesaj

    Saldırganın ayrıca YouTube’a da olay öncesinde "Amerikalılara kişisel bir mesaj" adı altında İngilizce bir video yüklediği belirtiliyor. Bir ofiste kayda alınan mesajda şahıs, ABD'de gizli askeri üslerin bulunduğunu, çocukların buralarda istismar edildiğini, işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söylüyor.

    Saldırıya uğrayan büfe sahibi, Türklerin öldürüldüğünü doğruladı

    Öte yandan, hayatını kaybedenler arasında resmi olarak açıklanmasa da saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, ölenlerin arasında Türklerin de olduğunu doğruladı.

    Hürriyet’in haberine göre silahlı saldırıya uğrayan büfenin sahibi Koçak, şunları söyledi:
    “Büfede Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Tam bu sırada ben de büfeye geldim. Saldırgan ‘Arena’da da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

    Saldırgan duvara internet sitesinin ismini yazmış

    Saldırganın saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı iddia edildi.

    Alman polisleri, Türklerin işyerlerinin yoğunlukta olduğu; saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.

    Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı iddia edildi.
    © DHA /
    Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 9 kişiyi öldüren ve ardından evinde annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in saldırı öncesi bölgede bir duvara web sitesinin ismini yazdığı iddia edildi.

    İlgili konular:

    Almanya'da 4 polis, aşırı sağcı gizli yapılanmaya mühimmat tedarik etmekten tutuklandı
    Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi
    Almanya'da aşırı sağcı terör alarmı: Kafasına tek kurşunla öldürülen eyalet yöneticisinin katili bir neo Nazi çıktı
    Etiketler:
    Kurt Schumacher, Bild, Peter Beuth, Nargile, Silahlı saldırı, Saldırı, Hanau, Almanya, Hessen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel' ambulans denetimi
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 'özel ambulans' denetimi
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet