Brexit sonrası 'Gallisin, İngiltere'yi terk et' dayağı

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın AB'den çıkışına (Brexit) koşut milliyetçilik yükselişe geçerken, Bandicoot isimli müzik grubunun solisti Galli olduğu gerekçesiyle bir grup Muhafazakar Partili tarafından feci şekilde dövüldü.

Olay grubun Bristol kentinde verdiği konserin ardından gerçekleşti.

Bir grup Muhafazakar Partili, Bandicoot'un solisti ve gitaristi Rhys Underdown'a Galli olduğu gerekçesiyle önce "İngiltere'yi terk et" diye hakaret etti, sonra saldırdı.

İngiliz milliyetçisi saldırganlari Oxford Üniversitesi öğrencisi Underdown'ı feci şekilde döverek kanlar içinde bıraktı.

Müzik grubu, Underdown'ın burnundan ağzından kanlar akan haldeki fotoğraflarını 18 Şubat'ta sosyal medyada yayımladı.

Musician poses for bloody selfie after thugs ‘beat him up for being Welsh’ then told him to ‘leave England’ https://t.co/eWoSwdTQ9h — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 20, 2020

Brexit etiketiyle paylaşım

Fotoğraflar "Galli olduğunuz için dövüldüğünüzü hayal edin" mesajı ve Brexit etiketi eşliğinde paylaşıldı.

'Ülkenin ruh halinin yansıması'

Saldırıyı 'Galli karşıtı' diye niteleyen grup üyeleri "Adamlar Muhafazakar Partili olmakla övünüyordu ve bize ülkelerinden çekip gitmemizi söylüyorlardı. Brexit'le ilgisiz tekil bir olay olsa bile ülkenin ruh halinin üzücü bir yansıması" dedi. Polisle irtibat içinde olduklarını belirtti.

Dövüşçüden destek

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin dövüşçülerinden Brett Johns, paylaşımları görünce müzisyene destek mesajı gönderdi.

Galler kökenli dövüşçü "Gel beni gör beni adamım, sana bedavaya kendini savunma dersleri vereyim ta ki sen mutlu ve kendine güvenli olana dek" diye yazdı.

'Cymru am byth' mesajı

Johns, mesajını "Çok yaşa Galler" anlamına gelen Galce "Cymru am byth" sözüyle bitirdi.

Gruba destek mesajları yağdıran hayranları da saldırganlara "Ortaya çıkın dövüşelim" diye meydan okudu.

Underdown, 'kesinlikle kendini çok iyi hissettiğini, ama etrafta çok alçak tipler dolaştığını' dile getirdi.