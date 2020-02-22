Merkel'den İdlib açıklaması: Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiğini söyledi.

Merkel, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını kaydetti.

Merkel, sığınmacıların daha iyi bir şekilde barınmaları için Almanya'nın yardım teklif ettiğini anlattı.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib'e ilişkin çabaların olacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını duyduklarını ifade eden Merkel, "Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum. Cumhurbaşkanı Macron ve ben siyasi bir yol bulunması yönünde çaba sarf ettik ve buna daha önce de yapılan İstanbul formatında katkıda bulanacağımıza hazır olduğumuzu açıkladık. Umarım bu (toplantı) yapılır." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıya da değinen Merkel, Avrupalı mevkidaşlarının olaydan dolayı kendisine başsağlığı dilediklerini aktardı.

Merkel, Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı terörizme karşı mücadelede güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu dile getirdi.

AB bütçesi konusunda anlaşmak için üye ülkeler arasında hala büyük farklılıkların bulunduğuna işaret eden Merkel, bu konuda anlaşma sağlanmadığını sözlerine ekledi.