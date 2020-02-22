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05:04 22 Şubat 2020
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    NATO

    Yunan heyeti, NATO Parlamenterler Asamblesi'ni neden terk ettiğini açıkladı

    © AFP 2019 / GEORGES GOBET
    Avrupa
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    Brüksel’deki NATO Parlamenterler Asamblesi’ne katılan Yunan heyeti, Türkiye’nin Akdeniz’deki eylemleri hakkında ittifak üyelerine bilgi vermek istemesinin toplantı başkanı tarafından engellenmesi üzerine toplantıyı terk etti.

    Yunan heyeti NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı gündeme getirerek bu anlaşmanın uluslararası hukuku ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.

    Heyt, Türiye’nin bölgedeki eylemleriyle ilgili NATO üyelerini bilgilendirmeye çalıştı. Türkiye'nin NATO Temsilcisi'nin konuşmasının ardından Yunan heyeti söz istediğinde, toplantı başkanı heyeti engellemeye çalıştı.

    Yunan heyetinde yer alan SYRIZA Partisi üyesi Theodora Tzakri, konuyla ilgili Sputnik’e konuştu.

    Toplantının başından itibaren kendilerine engeller çıkarıldığını belirten Tzakri şu ifadeleri kullandı:

    "Ben kendi sorularımı sordum. Bize hepimizin konuşma yapamayacağını, bazılarımızın soru sorabileceği söylendi. Bize en başından engel olmaya çalışıldı. Ben onlara, NATO olarak Türkiye'ye kayalık adalar üzerinde tam kontrol imkanı ve aynı zamanda Girit, Rodos, Kasos ve Kerpe adalarında sınırlı kontrol imkanı tanıyan bu mutabakatı ikna edici olarak görüp görmediklerini sordum. Aynı ittifakın üyesi olduğumuz Türkiye, her gün araştırmalarını sürdürmek ve Yunan kıta sahanlığında sondaj yapmakla tehdit ediyor. Bu, uluslararası deniz hukukunun ihlalidir. NATO’nun nasıl bir tutum alacağını sordum. NATO tarafsız bir tutum tercih ederse, bu, NATO’nun uluslararası hukuku ihlal eden bir devleti desteklediğinin teyidi olmayacak mı?"

    Tzakri, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Daha sonra, sayın Voludakis, Türkiye’nin Kıbrıs yakınlarında gerçekleştirdiği eylemler hakkında konuşmak için söz aldı. Ancak, konuşması, toplantı başkanı tarafından kesildi. Bu davranıştan sonra heyet olarak toplantıyı terk etmeye karar verdik."

    Tzakri’ye göre, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için atması gereken iki adım bulunuyor: Uluslararası kuruluşları konuyla ilgili bilgilendirmek ve itirazda bulunmak.

    Tzakri ayrıca, Yunan heyetinin Yunanistan’ın egemenlik haklarını her fırsatta gündeme getireceğini de sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Doğu Akdeniz, Libya, Türkiye, Yunanistan, NATO Parlamenterler Asamblesi, Brüksel
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