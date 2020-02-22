Hırvatistan'da cumhurbaşkanının yemin törenindeki milli marş icrası mahkemelik oldu

Hırvat bir avukatın yaptığı suç duyurusunda Josipa Lisac'ın icrası milli marşla kasten alay etmek olarak nitelendi.

Plak şirketleri birliği ve müzisyenler sendikası ise suç duyurusuna, 'sanatsal özgürlüğe tümden saygısızlık' tepkisini gösterdi.

Hırvat yasalarına göre milli marşa saygısızlık 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Özgün performansı ve moda zevkiyle tanınan 70 yaşındaki Josipa Lisac, 53 yıllık kariyerinde onlarca ödül kazanmış bir sanatçı.

Croatian singer faces criminal charges for 'mocking' national anthem https://t.co/kFaL9p7DEo — BBC News (World) (@BBCWorld) February 21, 2020

Yeni cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in yemin töreninde caz piyanisti Zvjezdan Ruzic'in eşlik ettiği Josipa Lisac, milli marşı alışıldık kasvetli ve ağdalı tarzın dışında bir tonla söyledi.

Avukat Bosko Zupanovic ise Josipa Lisac'ın yorumununun toplumsal olarak kabul edilemez olduğu ve Hırvat yasalarını çiğnediği iddiasında bulundu.

Pek çok websitesinin sahibi de olan Zupanovic, ünlü şarkıcının icrasındaki vurgu ve iniş çıkışlarıyla ülkeyle alay ettiğini iddia etti.

Zupanovic, medyanın dikkatini çekmek için değil vatandaşlık görevi olduğu için suç duyurusunda bulunduğunu savundu.

Plak şirketleri birliği ve müzisyenler sendikasının ortak açıklamasında ise suç duyurusu "En temel insan hakları ve kültrel değerlerin sallantılı bir zeminde olduğu bir toplumda yaşadığımızın kanıtı" olarak değerlendirdi.

Açıklamada Lisac'ın hakkındaki suçlamayla kamuoyuna beyanatta bulunmayacağı belirtildi.