Fransa'da PKK'ya finans sağladığı belirtilen 6 kişi gözaltına alındı

Fransa'da PKK ile ilişkilendirilen 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı kaydedildi.