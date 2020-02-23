Çinliler ülkelerine nakledilen Ukraynalıların protesto edilmesine tepki gösterdi

Çin haber portalı Toutiao’nun koronavirüs salgını nedeniyle Çin’in Vuhan kentinden uçakla Ukrayna’nın Poltava Bölgesi Noviye Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilen Ukrayna vatandaşlarına yönelik saldırıyla ilgili haberi Çin'de tepkiye neden oldu.

Habere yorum yapan okurların büyük kısmı Noviye Sanjarı sakinlerinin davranışlarını utanç verici olarak nitelendirerek Ukrayna'ya getirilen insanlara gösterilen tepkiyi şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Okurlardan biri “Salgın insan doğasını yansıtıyor” diye yazarken, bir diğer okur, “Ukrayna'ya gelen insanların kalplerindeki umut yok edildi” yorumu yaptı.

Başka bir okur tepkisini “Ukraynalıların vatandaşlarına bu şekilde davranmamaları gerekiyor. Bu insanlar çok acımasız” şeklinde dile getirdi.

Başka bir okurun tepkisi ise şu şekildeydi: “Salgın karşısında son derece utanç verici ve akıl dışı bir davranış.”

Yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna vatandaşlarının Çin’den ülkeye getirilişi başta Lvov, Ternopol, Harkov ve Kiev bölgesi olmak üzere bir çok yerde protesto edilirken, sağlık merkezinin bulunduğu Noviye Sanjarı’ya girişleri engellenmeye çalışıldı.

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşlayarak hastaneyi yakmaya çalıştı. Protestocular ile polis arasında çıkan arbedede, 9 polis memuru ile bir sivil yaralandı.