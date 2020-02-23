Kayıt
06:25 23 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya koronavirüs

    İtalya koronavirüsle ilgili salgın bölgelerine giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı

    © REUTERS / MANUEL SILVESTRI
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104145/79/1041457948.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202002231041457838-italya-koronavirusle-ilgili-salgin-bolgelerine-giris-ve-cikislari-sinirlandirma-karari-aldi/

    İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

    Koronavirüs salgınının bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde kabinesini olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'daki son durum ve alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

    Virüsün hızla yayıldığı ilk günlerde en sıkı tedbirleri aldıklarını savunan Conte, uygulamaya koydukları titiz ve sıkı kontrollerin bu vakaların tespitini sağladığını belirtti.

    Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan şunları söyledi:

    "Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

    En çok vakanın 54 ile Lombardiya Bölgesi'nde görüldüğü; Veneto bölgesinde 17 vakanın, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde 2'şer, Piyemonte’de de 1 vaka olduğunu aktarıldı.

    Futbol Topu
    İtalya'da koronavirüs endişesi maç erteletti

    Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli de basın toplantısında son bilgileri paylaşırken, şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirdi.

    Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

    İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.

    Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetten gelen talimatlar doğrultusunda kentteki diğer spor etkinliklerinde olduğu gibi İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria mücadelesinin de önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

     

    Etiketler:
    Salgın, Koronavirüs, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet