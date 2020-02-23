Annesi anlattı: Greta 11 yaşındayken nasıl hayata tutundu?

İklim eylemcisi Greta Thunberg'in annesi Malena Ernman, kızının hikâyesini kitaplaştırdı. Ernman, bugün 17 yaşında olan Greta'ya 11 yaşındayken nasıl Asperger Sendromu teşhisi konulduğunu, kızının iklim eylemleri sayesinde nasıl hayata dönüp iklim değişikliğine karşı dünyanın en güçlü sesi haline geldiğini anlattı.

İklim değişikliğine karşı mücadelesi ve kararlılığıyla dünyaya ilham veren 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in annesi, kızına otizmin bir türü olan Asperger Sendromu teşhisi konulan süreci anlattı. Bir opera sanatçısı olan Malena Ernman, Greta hakkında “Evimiz yanıyor: Krizdeki bir aileden ve gezegenden sahneler” isimli bir kitap kaleme aldı; kızının 11 yaşındayken nasıl sessizliğe gömüldüğünü, yemek yemeyi reddettiğini anlattı.

Gazete Duvar’ın haberine göre “Yavaş yavaş bir tür karanlıkta kayboluyordu” diyen Ernman, kitapta “Piyano çalmayı bıraktı. Gülmeyi bıraktı. Konuşmayı bıraktı. Ve yemek yemeyi bıraktı” ifadelerini kullandı.

Kitaba göre Greta, 11 yaşındayken hızla bir depresyona gömüldü; kimseyle konuşmuyordu. Çok az miktarda pirinç, avokado ve patatesli makarna haricinde hiçbir şey yemiyordu. Sadece iki ay içinde 10 kilo verince hastaneye yattı. Kısa süre içinde okula döndüğündeyse, sınıf arkadaşlarının zorbalığıyla karşılaştı… Annesi, bu sürecin sonunda Greta’ya Asperger ve obsesif kompülsif bozukluk teşhisleri konulduğunu anlattı.

'Diğerlerimizin görmek istemediğini gördü'

'Yeme bozukluğunu aktivizm sayesinde aştı'

Kitaba göre, Greta’nın iklim değişikliğine ilgisi de yaklaşık olarak bu dönemde, okulda bir öğretmenlerinin bir okyanustaki kirlilikle ilgili bir film izlettirmesi sonrası başlamış. Annesi, diğer öğrencilerin aksine Greta’nın filmdeki mesajdan çok etkilendiğini belirterek, “Diğerlerimizin görmek istemediğini gördü. Sanki, karbondioksit emisyonlarımızı çıplak gözle görüyordu” diye yazdı.

Greta’nın yeniden sağlıklı bir şekilde yemek yemeye başlaması da, iklim eylemleri sayesinde gerçekleşmiş. Kitaba göre Greta 2018’de ilk okul grevi eyleminde, İsveç başbakanlık binasının önünde eylem yaparken, bir Greenpeace eylemcisi ona vegan bir Tayland makarnası ikram etmiş. Greta uzun zaman sonra ilk kez, evinin dışında yemek yemiş. Annesi, kızının yeme bozukluğunu aktivizm sayesinde aştığını anlattı.