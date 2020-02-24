Bulgaristan’da 17 yıldır ilk kez Neo-Nazilerin yürüyüşü yasaklandı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Bulgar yetkililerin aşırı sağcıların ve Neo-Nazilerin her yıl düzenledikleri meşaleli yürüyüşün bu yıl yapılmasına izin vermediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bulgar yetkililer, aşırı sağcıların ve Neo-Nazilerin 1930'lu ve 40'lı yıllarda Bulgaristan’daki Nazi destekçisi oluşuma liderlik eden Bulgar General Hristo Lukov'un anısına her yıl düzenledikleri meşaleli yürüyüşün bu yıl yapılmasına izin vermedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son 17 yılda ilk kez aşırı milliyetçilerin ve Neo-Nazilerin, Lukovskiy Yürüyüşü olarak bilinen meşaleli yürüyüşü önlendi, bu Bulgar yönetiminin antisemitizm, hoşgörüsüzlük ve nefreti kışkırtma ile mücadelesinin bir sonucudur. Lukovskiy Yürüyüşü gibi aşırı milliyetçi ve yabancı düşmanlığı içeren gösterilerinin kesinlikle reddedilmesi ve kınanması, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ilkesel duruşudur.”

Yürüyüşü ‘Holokost ve masum kurbanlarının anısına yapılan kaba bir suikast’ olarak tanımlayan bakanlık, gençleri ileride bu tür gösterilere katılmamaya çağırdı ve Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi’nin Sofya belediye başkanının Lukovskiy Yürüyüşü’nü yasaklamasını destekleyen kararından duyduğu sevinci dile getirdi.