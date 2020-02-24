İtalya'daki koronavirüs salgını Milano Moda Haftası'nı da vurdu: Armani seyircisiz defile yaptı

Koronavirüs nedeniyle peş peşe ölümlerin yaşandığı İtalya’da, salgın önlemleri de giderek sıkılaşıyor. Salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano’nun meşhur moda haftası da bundan nasibini aldı, Giorgio Armani defilesi seyircisiz yapıldı.

İtalya’da, koronavirüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'daki salgın, kentle özdeşleşen Moda Haftası’nı da vurdu.

Kentte en az 152 kişinin virüsten etkilendiği haberlerinin ardından, Milano kökenli moda devi Giorgio Armani dün öğleden sonra gerçekleşen final defilesinde bir son dakika değişikliği yaptı. Ünlü modaevi, defile öncesi davetlilere kendi sağlıklarını düşünerek gelmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Böylece pek çok ünlü ismin ön sırada olmak için yarıştığı defile boş salonda, seyircisiz olarak gerçekleşti. Armani, defileyi internetten canlı olarak yayınladı. Defilenin sonunda, modaevinin başındaki 85 yaşındaki ünlü tasarımcı Giorgio Armani podyuma çıkarak selam verdi.

Ünlü tasarımcı Giorgio Armani, defilenin yapılacağı salona gelirken yüzündeki maskeyle görüntülenmişti.

Armani, daha önce de 1998 yılında Paris’te güvenlik sorunu nedeniyle boş salonda defile gerçekleştirmişti. Defilenin görüntüsü daha sonra basına dağıtılmıştı.

© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamındaki defilenin yapılacağı salona gelirken yüzündeki maskeyle görüntülendi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölüm vakalarının beşe yükselmesi üzerine, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere ülkede panik havası yayılmaya başladı.

Virüsün en yaygın görüldüğü Lombardia ve Veneto başta olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede okullarda eğitime ara verildi; ayrıca müze ve kilise gibi kamuya açık mekânlar kapatıldı.

Toplamda yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi, buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

Ayrıca geçen hafta sonu yapılması planlanan 4 Serie A maçı da dahil olmak üzere spor müsabakaları ertelendi, Venedik Karnavalı'nın son iki günü de iptal edildi.