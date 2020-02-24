Eski Gürcü komutan: Kiev, Maydan'daki Gürcü keskin nişancıların Kremlin'in planı olduğunu söylememi istedi 

Gürcistan ordusunun elit birliği Avaz'ın eski komutanı General Tristan Tsitelaşvili, Kiev'deki Maydan (Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı) olayları sırasında protestoculara ateş açan Gürcü keskin nişancıların Kremlin tarafından çağrıldığını söylemesi için Ukrayna yönetiminden telkinler aldığını ifade etti.

ZIK televizyonuna demeç veren Tsitelaşvili, Maydan olayları hakkında 2014'ten beri birçok gazeteciyle konuştuğunu ve bir gün gazeteci Zviad Kuşitaşvili'nin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Kuşitaşvili'nin eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko adına kendisini Kiev'e davet ettiğini ve güvenlik garantisi sözü verildiğini anlatan Tsitelaşvili, "Benden Gürcü keskin nişancıların Maydan'a gelmesi ve protestoculara ateş açmasıyla ilgili tüm senaryonun Kremlin tarafından hazırlandığını söylememi istediler. Bana güzel bir hayat vaat ettiler" dedi.

Tsitelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istemesi halinde Maydan olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında işbirliği yapmaya hazır olduğunu ekledi.

Kiev'de 2013 sonunda başlayan ve 2014'te devam eden Maydan gösterileri sırasında onlarca sivil ve polis keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü. Tristan Tsitelaşvili, Kiev'deki saldırılara Gürcü keskin nişancıların karıştığı iddiasını ilk ortaya atan isim olmuştu. Abhazya'da savaşan Tsitelaşvili, Ağustos 2008'deki ‘beş günlük savaşa' da katılmış ancak daha sonra, yenilgisinden askerleri sorumlu tutan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin kişisel düşmanı haline gelmişti.

Tsitelaşvili'nin evini polis basmış, general çok kaba biçimde gözaltına alınmıştı. Baskında generalin küçük oğlu ciddi biçimde yaralanmıştı. Tsitelaşvili'den ‘generallerin komplo kurduğu' ve bu yüzden de ülkenin 2008 operasyonundan yenilgiyle ayrıldığını söylemesi talep edilmişti. General ifade vermemişti. O günden bu yana Tsitelaşvili, Saakaşvili'nin başlıca düşmanlarından biri.