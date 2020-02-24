'İngiliz istihbaratı içişleri bakanından bilgi saklıyor' iddiasına toplu yalanlama

Sunday Times'ın İçişleri Bakanı Priti Patel'den MI5'in bilgi sakladığı haberi, iç istihbarat servisi , hükümet ve bakan tarafından yalanlandı. Ancak BBC bakanla ilgili bir uyumsuzluğu kaynaklarına doğrulattı.

Theresa May döneminde tatile diye gittiği İsrail'de gizli temaslar yürüttüğü ortaya çıkınca Uluslararası Kalkınma Bakanlığından istifa eden, Boris Johnson döneminde ise İçişleri Bakanlığına terfi ettirilen Priti Patel'den iç istihbarat servisi MI5'in bilgi sakladığı, zira bazı casusların Patel'e güvenmediği iddia edildi.

Britanya istihbaratı ise alışılmadık bir adım atıp The Sunday Times gazetesinin haberini yalanlama yoluna gitti.

Haberde istihbarat brifinglerinde kadın bakanın müdahaleleri karşısında casusların sürekli gözlerini yuvarladığı, Patel'e gösterdikleri istihbarat hacminin giderek azaldığı, ayrıca Patel'in altında çalışan ekibe zorbalık ettiği, bakanlıktaki en üst bürokrat Sir Philip Rutnam'ı göreve bırakmaya zorladığı iddia edildi.

Reuters'e konuşan bir güvenlik kaynağı ise haberin doğru olmadığını söyledi.

"Hiçbir bilgiyi saklamıyoruz Tersini ima eden her haber yanlıştır ve kamu çıkarlarına hizmet etmemektedir" diyen güvenlik kaynağı, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı ile MI5'in güçlü ilişkilerinin olmadığı ima eden her haber doğru değildir. Daha önceki seleflerine verildiği gibi İçişleri Bakanına her gün aynı şekilde istihbarat brifingi veriliyor."

Bir hükümet sözcüsü de "İçişleri Bakanı ile MI5 yakın ve güçlü çalışma ilişkisi içindedir ve tam tersi yöndeki temelsiz iddialar hem yanlış hem de kamu çıkarlarına aykırıdır. İçişleri Bakanı selefleriyle aynı şekilde brifing alıyor ve hiçbir bilgi saklanmıyor" açıklamasını yaptı.

Başbakanın resmi sözcüsü İçişleri Bakanı'nın Boris Johnson'ın tam güvenine sahip olduğunu söyledi.

Patel ve Sir Philip Rutnam'dan yanlış suçlamalar karşısında derinden endişe duydukları açıklaması geldi.

Sözcüye göre Patel ve Sir Philip göçmenlik sisteminden polis saysısının artırılması ve terörle mücadeleye uzanan bakanlığın muazzam öneme sahip gündemini gerçekleştirmekle meşgul.

Ancak BBC'ye konuşan bir kaynak Patel ile Sir Philip'in düşmanlık, kavga gürültü yaşamadığını, ama biribirleriyle uyumlu da olmadıklarını belirtti.