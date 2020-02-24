Almanya'nın Kassel kentinde araç kalabalığın arasına daldı: 30'dan fazla yaralı

Almanya'da düzenlenen karnaval yürüyüşü sırasında bir kişi kalabalığın üzerine araçla daldı. Alman Bild gazetesi olay sonrası yaralı sayısının 30'u geçtiğini, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Almanya'nın Kassel kentinde gümüş renkli bir aracın kalabalığın arasına daldığı ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi yaraladığı bildirildi. Bild gazetesi yaralı sayısnın 30'dan fazla olduğunu açıkladı.Yaralılardan üçünün durumu ise ağır.

Saldırganın aracı yaklaşık 30 metre boyunca yayaların üzerine sürdüğü belirtildi. Görgü tanıklarınca sürücünün çocukları hedef aldığı iddia edildi.

Kassel polisi sürücünün yakalandığı bilgisini paylaştı. Olayın bir terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Almanya'nın Kassel kentinde bir aracın karnaval yürüyüşüne daldığı ve 15 kişinin yaralandığı olaydan ilk görüntüler https://t.co/bLOYGLeTWx pic.twitter.com/glQAOafIq4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2020

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Yerel itfaiye pazar günü karrnaval alanında bir olay daha yaşandığını; yangın alarmı nedeniyle bölgenin boşaltıldığını açıkladı. Alarmın nedeni bulunamadı. Bu iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı ise belirsiz.

Geçen günlerde Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye silahlı saldırı düzenlenmiş 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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