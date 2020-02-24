Pink Floyd’un solisti Roger Waters: Assange'ın ABD'ye iadesi ölüm çanlarının çalması anlamına gelir

İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesinin hem araştırmacı gazetecilik hem de hukukun üstünlüğü için ölüm çanlarının çalması anlamına geleceğini söyledi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD’nin iade talebi nedeniyle bugün hâkim karşına çıktı.

Russia Today'e (RT) davaya ilişkin demeç veren Pink Floyd’un solisti Roger Waters şunları ifade etti:

"Julian'ı iade ederler ve ABD'de öldürürlerse, bu ABD'de hukuk için ölüm çanlarının çalması anlamına gelir. Assange davasının hukukla bir ilgisi yok. Bu dava bir şaka, mide bulandırıcı bir durum söz konusu. İngiliz olmaktan utanıyorum."

İngiltere makamlarının Assange'ı ABD'ye gönderebilmek için hukuku hiçe saydığının altını çizen Waters, ABD'de Assange için adil yargılamaya yakın bir şeyin mümkün olmayacağını kaydetti.

Waters açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Julian Assange ABD'de adil şekilde mi yargılanacak? Sıfır şans. Casusluk yapmadı, savaş suçu niteliğindeki gelişmelerle ilgili haberler yaptı. İngiltere ile ABD arasındaki iade anlaşmasının dördüncü maddesi, siyasi motifli olması halinde bir iade davasının başlatılamayacağını belirtiyor. Peki bu siyasi değil mi? Elbette siyasi."

© REUTERS / HANNAH MCKAY Roger Waters, Assange için söyleyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da yedi yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD’ye iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı.

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor.

Suçlu bulunması durumunda Assange toplam 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

WikiLeaks'in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkûmlara işkence edilmesi gibi bilgilerin yer aldığı 2010'daki Irak belgeleri oldu. Afganistan ile ilgili belgeler ise, ABD öncülüğündeki koalisyonun yüzlerce sivili öldürdüğünü ve bunları gizlediğini ortaya koydu.