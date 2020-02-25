İspanya'da İtalyan turistte koronavirüs tespit edildi

El Pais gazetesinin aktardığına göre İspanya sağlık yetkilileri Kanarya Adaları'ndaki bir otelde İtalyan turistte koronavirüse rastlandığını, bu sebeple yüzlerce turiste test yapıldığını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da İtalya'da 7 can almasının ardından son verilere göre 3 koronavirüs hastasının bulunduğu İspanya'dan yeni bir vaka haberi geldi.

El Pais gazetesinin aktardığına göre anakaradan uzak bir bölge olan Kanarya Adaları'ndaki bir otelde önceki gün İtalyan turistte koronavirüse rastlandı. Bu sebeple yüzlerce turist ve otel personeline koronavirüs testi yapılıyor. Kanarya Adaları'ndaki sağlık yetkilileri "Hastaya temas edenleri kontrol ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı 1 Şubat'ta Kanarya Adaları'nda ülkenin ilk yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Un millar de personas permanecen aisladas en el hotel de Tenerife donde se alojó el turista italiano con coronavirus. La policía custodia el establecimiento y se están realizando controles sanitarios a los huéspedes https://t.co/MfWQVnmPpL — EL PAÍS (@el_pais) February 25, 2020

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