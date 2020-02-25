Koronavirüs Hırvatistan ve Avusturya'ya da sıçradı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da da hızla yayılmaya devam ediyor.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
APA haber ajansının haberine göre Avusturya'nın batısında bulunan Tyrol eyaletinde iki kişide koronavirüs teşhisi kondu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
Avrupa'nın en büyük salgının yaşandığı ve sadece Cuma'dan bugüne vaka sayısının 3'ten 220 yükseldiği İtalya'da, 7 kişi hayatını kaybetti.
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