İskoçya tüm kadınlara ücretsiz ped sağlayacak

İskoçya Parlamentosu’nun tampon ve tek kullanımlık ped gibi ürünleri tüm kadınlar için ücretsiz hale getirecek uygulamayı bugün onaylaması bekleniyor. Independent’ın haberine göre ürünler halk merkezleri, gençlik kulüpleri ve eczanelerden sağlanabilecek. Bu uygulama aynı zamanda dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Join us over on our Facebook page, live at 2.55pm to watch the Stage 1 debate on the Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill: 📺https://t.co/G2gyaIkwBt pic.twitter.com/cZ1x26OD4G — Scottish Parliament (@ScotParl) February 25, 2020

Sağlık, eğitim, tarım gibi konularda yetkilerin devredildiği İskoçya Parlamentosu’ndaki tüm partilerin, mevzuat ve maliyet konusunda tereddütler olsa da oylamada planı destek vermesi bekleniyor.

Yaklaşık maliyet 24.1 sterlin

İskoç parlamenter Monica Lennon’un önerdiği 'Regl Dönemi Ürünlerinin Ücretsiz Sağlanması Yasası’nın taslağı 2017’de sunulmuştu. Yasanın beraberinde getireceği maliyetin 24.1 milyon sterlin (yaklaşık 191 milyon TL) olacağı tahmin ediliyor.

Lennon, “Bunlar lüks ürünler değil. Aslında bunlar temel ihtiyaçlar ve İskoçya’da hiç kimse regl dönemi ürünlerinden yoksun bırakılmamalı” ifadelerini kullandı.

Ankete göre kadınların yüzde 25'i adet ürünleri alamadığı için iş ya da okulu kaçırdı

2018'de yapılan bir ankete göre İngiltere, İskoçya ve Galler'deki kadınların yüzde 25'inden fazlası, adet ürünlerini satın alamadıkları için iş veya okulu kaçırdı. İskoçya Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dersleri kaçırmamalarını sağlayacağı için tasarıyı olumlu karşıladı.

Bu ürünler Birleşik Krallık’ta şu anda “tampon vergisi” diye bilinen uygulamayla yüzde 5 oranında vergilendiriliyor. Eski Başbakan David Cameron’ın hükümeti sevilmeyen vergi uygulamasını kaldırmak istediğini belirtmişti fakat Avrupa Birliği uygulamalarına bağlılık nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Tasarıdaki bilgilendirmeye göre bahsi geçen ürünler İrlanda, Kanada, Avustralya, Kenya, Hindistan, Kolombiya, Malezya, Nikaragua, Jamaika, Nijerya, Uganda, Lübnan, Trinidad ve Tobago’da vergilendirilmiyor.