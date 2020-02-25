İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölümler 10'a yükseldi

İtalya makamları, ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin 10'a yükseldiğini ve son olarak 322 vakanın tespit edildiğini bildirdi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerine de sıçrayarak İtalya, Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre gibi ülkelerde de görülmeye başlamıştı.

İtalya Ulusal Sivil Savunma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, yaptığı açıklamada virüs nedeniyle ölümlerin ülkenin kuzeyinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10'a yükseldiğini açıkladı.

Konuya ilişkin düzenlenen kabine toplantısının ardından Roma'da gazetecilere demeç veren Borelli, "Tespit edilen vaka sayısı 322 ve istatistiklere dahil edilen toplam ölü sayısı şuan için 10" ifadelerini kullandı.

Yetkili, ayrıca şimdiye dek ülkenin 5 bölgesinde koronavirüs vakalarının tespit edildiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, virüsün yayılma hızının ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtmişti.

Conte, ülkenin sanayi yükünü çeken Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki vakaların ekonomiyi çok güçlü şekilde sarsacağını dile getirmişti.