Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi: İlk Fransız vatandaşı hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Daha önce Asya dışındaki ilk ölüm vakasının kaydedildiği Fransa'da bu kez de ilk kez bir Fransız vatandaşı yaşamını yitirdi.