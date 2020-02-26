Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi: İlk Fransız vatandaşı hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, ülkedeki doğrulanmış toplam vaka sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi.
Yaşamını yitiren kişinin 60 yaşlarında bir adam olduğu, başkent Paris'te oldukça kritik durumda hastaneye kaldırılmak üzereyken gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Vaka, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Fransız vatandaşı olarak kayıtlara geçti, ülke genelindeki ölü sayısını da ikiye çıkardı.
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan salgında Asya dışındaki ilk ölüm vakası Fransa'da kaydedilmişti. Çin'in Hubey eyaletinden gelen 80 yaşındaki Çinli turistin 15 Şubat'ta karantina altındayken yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)