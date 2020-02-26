Avusturya Başbakanı Kurz: Koronavirüsle mücadelede Almanya ve İtalya'yla yakın işbirliğinde olacağız

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Almanya ve İtalya ile yakın işbirliğinde olacağının mesajını verdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son haftalarda Avrupa ülkelerine de yayılan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsle mücadelede Almanya ve İtalya ile yakın işbirliğinde olmaya devam edeceklerini belirten Kurz, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ve Almanya ile yakın çalışmayı, birbirimizi daha aktif olarak uyarmayı ve nüfusu mümkün olduğunca korumak için gerekli tüm önlemleri almayı sürdüreceğiz."

Wir werden auch weiterhin eng abgestimmt mit #Italien und #Deutschland zusammenarbeiten, die Warnketten noch enger knüpfen und alle notwendigen Maßnahmen zum größtmöglichen Schutz der Bevölkerung treffen. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 26, 2020

Kurz, geçen saatlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, salgına karşı alınabilecek önlemleri görüşmüştü.

Avusturya'da ilk koronavirüs vakası dün tespit edilmiş, Tirol Eyalet Başkanı Günther Platter, Tirol'a bağlı İnnsbruck kentinde yaşayan iki İtalyan'da virüse rastlandığı ve virüsün nereden bulaştığının henüz bilinmediğini söylemişti.

Platter, koronavirüse ülkede ilk kez rastlandığını ve bu iki kişinin İnnsbruck Kliniği'ne kendilerinin başvurduğunu belirterek, söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığını dile getirmişti.