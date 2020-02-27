İsveç, ülkedeki ikinci koronavirüs vakasını teyit etti

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiği kaydedildi.
Hastanın daha önce, koronavirüs salgınının yaşandığı kuzey İtalya'ya seyahat ettiği bilgisi verilen açıklamada, hastada ülkeye döndükten sonraki 3 gün içinde ateş ve solunum problemleri gibi tipik semptomların görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Hasta, bulaşıcı hastalıklar kliniğine gitti ve rutin laboratuvar testlerinin ardından 26 Şubat'ta koronavirüs enfeksiyonu doğrulandı. Hasta İtalya'da kaldığı sürede enfekte oldu" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, hastanın müşahede altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
İsveç'te ilk koronavirüs vakasının, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında rastlanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)