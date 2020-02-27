İsveç, ülkedeki ikinci koronavirüs vakasını teyit etti

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, ülkede ikinci bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini doğruladı. Yapılan açıklamada hastanın daha önce İtalya'nın kuzeyine seyahat ettiği belirtildi.