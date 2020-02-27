Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Annecy kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan ve hastanede tedavi gören bir kişinin eşinde aynı virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu ifade eden Veran, salgın ile mücadele için ülkedeki tüm eczanelere 15 milyon maskenin dağıtılacağını belirtti.

Bu gelişmeyle Fransa'da koronavirüse yakalanların sayısı 18'i buldu. Bu kişilerden 11'i iyileşirken, ikisi ise hayatını kaybetmişti.