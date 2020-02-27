İngiltere’de 7 bin 132 kişiye koronavirüs testi yapıldı

İngiltere’de 7 bin 132 kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde 13 kişide virüs tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada ülke genelinde toplamda 7 bin 132 kişiye koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

Testler sonucunda 13 kişide koronavirüsün pozitif çıktığını, 8 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini aktaran Hancock, "Bu salgının patlak vermesine karşılık 4 aşamalı bir planımız var: İçerme, gecikme, araştırma ve hafifletme" ifadelerini kullandı.

Okulların tatil edilmesi konusuna da değinen Hancock, "Sonuçlar elimize ulaşmadan, öğrencileri ve personelleri evlerine göndermeye gerek yok" dedi.

Bakan Hancock, koronavirüs testi sonuçları negatif çıkan kişilerin eğitimlerine devam edebileceklerine de vurguladı.

İngiltere’de 4 okul koronavirüs nedeniyle bir haftalık tatil edilirken, İngiltere hükümeti resmi internet sayfasından, koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri içeren bir paylaşımda bulunmuştu.