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15:28 27 Şubat 2020
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    Emmanuel Macron, Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde doktorlara hitap ederken

    Macron 'Salgın kapıda' dedi, doktorlardan 'Notre-Dame gibi devlet hastanelerinin de kurtarılması gerek' yanıtını aldı

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    Hastane ziyaretinde "Koronavirüs salgını kapıda. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, sağlık çalışanlarının kemer sıkma uygulamalarına tepkisiyle karşılaştı

    Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs salgını şubat sonunu gelindiğinde 40'dan fazla ülkeye sıçramışken ve pandemi (dünyada eşzamanlı yayılarak çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalık) ilan edilmesinin eli kulağındayken, neoliberal politikalarla sağlık harcamalarının kısıldığı ülkeler zorda.

    Akaryakıt vergisi protestosundan sistem karşıtı isyana dönüşen Sarı Yelekler hareketi ve emeklilik reformu grevleriyle sarsılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Fransa'da koronavirüs salgınının kaçınılmaz olduğu' uyarısı yaptı. Salgınla mücadele için bel bağladığı tıp çalışanları ise sağlık hizmetlerindeki kemer sıkma uygulamalarına duydukları öfkeyi Macron'un yüzüne vurdu. 

    Fransa'da koronavirüsten ölen ikinci kişi olan 60 yaşındaki bir erkeğin tedavi altına alınmış olduğu hastaneyi ziyaret eden Macron, Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde doktorların karşısına maske dahil koruyucu herhangi bir şey takmadan, takım elbise içinde çıktı. 

    Neoliberal lider, muhatapları durumun vehametinin farkında değilmiş gibi, "Kriz kapıda, salgın geliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" derken, bir doktor koronavirüsün kamu sağlığı hizmetlerine daha çok para akıtılması gereğini ortaya çıkardığı karşılığını verdi. 

    Paris'teki Notre-Dame'da önce kamu harcamalarından kesintilerin rol oynadığı yangın çıkması, ardından insanlık mirası katedrali kurtarmak için yüz milyonlarca euro bağış toplanması örneğine atıf yapan nörolog François Salachas, "Şimdi Notre-Dame gibi devlet hastanelerinin de kurtarılması gerekiyor" dedi. 

    Yatırım bankerliğinden gelip Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı seçilen Macron ise selefleri tarafından ihmal edilmiş bir sağlık sistemi devraldığını savundu.

    Kasım ayında doktorların grevini sona erdirebilmek için hastanelere yönelik milyarlarca euroluk kurtarma paketi ve ilave nakit para yardımı açıklamış olan Macron, "Size güveniyorum, siz de bana güvenebilirsiniz" diyerek ekledi:

    "Bu daha başlangıç. Tüm görevlilerimizle birlikte doğru kararları almaya çalışacağız. Burada bir vaka vardı, ekipleriniz bundan etkilendi. Krize en hakiki şekilde karşılık verip soğukkanlılıkla önlemler alacağız."

    Fransa'da şimdiki halde koronavirüs yüzünden 80 yaşındaki bir Çinli turistin ardından 60 yaşındaki Fransız bir öğretmen öldü, 18 kişi hastalandı. 60 yaşındaki kurban ve onunla aynı bölgeden 55 yaşındaki bir erkek hastanın salgın bölgelerine seyahat etmemiş olduğu saptandığından, bulaşmanın kaynağı soru işareti.  

    Salgının İtalya'da yayılması üzerine alarma geçen Fransa'da Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto bölgelerinden dönen vatandaşlara, günde iki kez ateşlerini ölçmeleri, maske takmaları, hasta ve yaşlılarla 14 gün boyunca her türlü temastan kaçınmaları talimatı verildi. Buralara gitmiş öğrenciler de 14 gün boyunca okula gidemeyip evde kalacak. 

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