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17:17 27 Şubat 2020
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    Koronavirüs İtalya'da giderek yayılırken Papa 'rahatsızlık geçirdiği' gerekçesiyle ayin programını iptal etti

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Avrupa
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (264)
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    İtalya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, başkent Roma’da bir ayine katılması beklenen Papa Francis, ‘geçirdiği rahatsızlık’ nedeniyle programını iptal etti.

    İtalya’nın başkenti Roma içinde bulunan Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in ‘ufak bir rahatsızlık’ yaşadığı ve bu nedenle Roma’daki St. John Lateran Bazilikası’nda yapılan ayine katılmadığı belirtildi.

    Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın Vatikan’da dinlenmeyi tercih ettiğini açıkladı. Bruni, Papa’nın programında bunun dışında bir değişiklik olmadığını da söyledi.

    Sık sık öksürüp burnunu siliyordu

    Papa’nın rahatsızlığına dair detay verilmedi ancak 83 yaşındaki dini liderin dün Kül Çarşambası ayininde (Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çarşambası) sık sık öksürdüğü ve burnunu sildiği görüldü.

    Öte yandan ‘rahatsızlık’ duyurusu, Papa’nın Aziz Petrus Meydanı’nda insanların başını öpüp, yüzlerine dokunacak kadar kalabalıkla haşır neşir olmasından bir gün sonra geldi. Meydanda yaklaşık 12 bin kişi bulunduğu belirtiliyordu.

    Papa Francis, kalabalıkla olan buluşmasında koronavirüs salgınıyla mücadele veren herkesle dayanışma içinde olduklarını vurgulamıştı.

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Papa Francis, koronavirüs endişesine rağmen Aziz Petrus Meydanı'nda halka samimiyet kurmaktan çekinmedi. Papa'nın sık sık el sıkıştığı hatta kalabalıktan bazılarını öptüğü de görüldü.

    Çok nadir iptal ediyor

    Bir hayli yoğun programı olan Papa, iptal seçeneğine çok nadir başvuruyor.

    Çocukken geçirdiği bir enfeksiyon sebebiyle akciğerlerinden biri alınmış olan Papa’nın siyatiği olduğu biliniyor.

    Koronavirüsün en yaygın görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da şu ana kadar 12 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi, doğrulanmış vaka sayısı da 400’e yükseldi.

    Roma’da üç koronavirüs vakası tespit edildi ancak tümünün iyileştiği belirtildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (264)
    Etiketler:
    Matteo Bruni, Rahatsızlık, Hastalık, Ayin, İptal, Salgın, Koronavirüs, Vatikan, İtalya, Papa Francis
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