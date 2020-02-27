Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Enterasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kuleba, Kırım’ı yeniden Kiev’e bağlayacak bir planı olduğunu söyledi.

Dmitriy Kuleba, “Rusya’nın zayıfladığı döneme nasıl geleceğimiz, Ukrayna devletinin Rusya’nın zayıf ellerinin arasından kayan şeyi kapmaya ne kadar hazır olacağı önceki 11 adımda belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

Kuleba ayrıca, son Münih Güvenlik Konferansı’nda Donbass’ta barışın sağlanması için 12 adımlık bir strateji sunduklarını hatırlatarak, bir sonraki konferansta Kırım için de benzer bir strateji belirleyeceklerini kaydetti.

Ukraynalı politikacı ve kamu görevlileri düzenli olarak Kırım’ı yeniden Kiev’in kontrolüne sokacak çeşitli girişim ve eylem planlarından söz ediyorlar.

Skandallarıyla ünlü gazeteci Ayder Mujdabayev, Polonya, Ukrayna ve Rusya’nın bir kısmınının dahil edileceği Litvanya Büyük Dükalığı’nın yeniden kurulmasını önerdi.

Ukraynalı subay Yevgeniy Yarantsev, Kırım topraklarının ABD’ye satılması çağrısı yaptı. Genik Bölge İdaresi Başkanı Aleksandr Vorobyev, Kerç üzerinden bir treleybüs yoluyla Kırım’ın Ukrayna’ya bağlanması planlarından bahsetti.

Rus Senatör Sergey Tsekov ise, Kırım’ın Ukrayna’ya bağlanmasının mümkün olduğunu, ancak bunun sadece Ukrayna’nın Rusya’ya bağlanması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.