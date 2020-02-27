İspanya'da askeri uçak denize düştü, pilot hayatını kaybetti

Acil Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen kazada, San Javier kıyılarının yaklaşık 1 kilometre kadar açığında askeri uçağın denize düştüğü belirtildi.

Eğitim uçuşu yapan 'C-101' tipi askeri uçağın pilotu Eduardo Fermin Garvalena'nın kazada öldüğü kaydedildi.

Garvalena'nın 2 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğu ve yurt dışındaki bazı misyonlara da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın, ülkenin güneybatı kıyılarında son 7 ayda düşen üçüncü askeri uçak olması dikkati çekti.