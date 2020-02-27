Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan İdlib’de arabuluculuk teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya ve Türkiye’ye İdlib’de ateşkesin sağlanması için arabuluculuk teklif etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İdlib'te arabuluculuk teklifiyle ilgili şunları söyledi:

“Avrupa Birliği geçen hafta insani yardımını artırma kararı aldı. Ama hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Ateşkese ihtiyaç var. Birkaç gün önce Münih Güvenlik Konferansı sırasında Türk ve Rus mevkidaşlarımla konuştum. Böyle bir ateşkesin sağlanması için Fransa ile birlikte Türkiye ve Rusya’ya en üst düzeyde işbirliği teklif etmeye hazırız.”

Maas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gözlemcilerimiz, sivil halkın şimdi savaş dehşetlerinden dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Politik çözüm bulma çabalarımızı artırmalıyız. Kendi halkını öldüren ve ona eziyet eden rejim, Suriye’de kalıcı barış ve istikrar sağlayamaz. Savaşmaya devam edenler bunu artık görmeli. Bu çatışmaya son vermenin tek yolu, 2254 sayılı karara uygun olarak BM nezdindeki politik çözüm.”

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib görüşmelerine Fransa ve Almanya’nın katılmasının uygun olduğundan kuşkuları olduğunu açıklamıştı.