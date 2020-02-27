Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerine yayılmaya devam ediyor.

Son olarak Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, eyaletin Heinsberg bölgesinde 14 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Heinsberg bölgesi, eyalette ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği birkaç yerden biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Hinsberg bölgesindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 20'ye çıktı.

Eyaletin sağlık yetkilileri, vakaların evlerine gönderildiğini ve hastanede tedavi edilmelerine gerek olmadığını bildirdi.

Diğer yandan Renanya-Palatina eyaleti yetkilileri de eyaletin Kaiserslautern kentinde bir kişide virüs tespit edildiği açıkladı.