Fransa'da 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Avrupa ülkelerinde artış gösteriyor.
Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede 20 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 28 çıkmış oldu.
🦠 Epidémie de #coronavirus : en 45 minutes, 127 cas ont été confirmés en #Italie, 20 en #France et 14 en #Allemagne. En France, 4 personnes sont dans un état grave (1 à Compiègne, 1 à #Amiens et 2 à #Brest). #CoronavirusOutbreak— Conflits (@Conflits_FR) February 27, 2020
Bununla birlikte vakaların çoğunluğunun başkent Paris'te tespit edildiği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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