Koronavirüs salgını Avrupa'ya yayılıyor: Kuzey İrlanda'da ilk vaka

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'ya yayılırken Kuzey İrlanda'da da ilk vaka tespit edildi.

Kuzey İrlanda Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bir kişide yapılan testin pozitif çıktığı kaydedildi.

Enfekte olan şahsın daha önce Dublin'den İtalya'ya seyahat ettiği bilgisi verildi. Böylelikle Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısı da 16'ya yükselmiş oldu.

Kuzey İrlanda sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Acil müdahale etmemizi sağlayan güçlü enfeksiyon kontrol önlemlerimiz var. Sağlık hizmetimiz enfeksiyonları yönetmeye alışkındır ve topluma hazırlıklı olduğumuzu garanti ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Günün erken saatlerinde İngiltere'de 2 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirilmişti.